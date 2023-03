L'inflazione sfonda il tetto del 100% in Argentina

Il ministro dell'economia argenino Sergio Massa Keystone

L'inflazione in Argentina ha sfondato a febbraio per la prima volta in 42 anni il temuto e simbolico tetto del 100% annuo con un +102,5% sui dodici mesi, secondo dati ufficiali.

Il rilevamento su mese ha infatti segnato un +6,6% in aumento rispetto al +6% di gennaio e lontanissimo dall'obiettivo del governo di riuscire a dimezzare l'indice entro il mese di aprile come si era proposto il ministro dell'Economia, Sergio Massa.

A trainare al rialzo l'indice dei prezzi di febbraio con aumenti oltre la media sono state le voci del paniere relative ad alimenti e bevande non alcoliche (+9,8%); comunicazione (+7,8%); servizi ricettivi e ristorazione (+7,5%).

Il dato di febbraio supera anche le previsioni del mercato che stimavano un +6% in media. L'incremento mensile più alto registrato durante il governo di Alberto Fernandez è stato a luglio 2022 con un +7,4%.

SDA