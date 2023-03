Il marengo d'oro diventa anche digitale

I promotori parlano di una novità mondiale. Keystone

Arriva il Crypto Vreneli, costituito dalla nota moneta conosciuta anche come marengo d'oro a cui è stato aggiunto un chip NFT (non-fungible token).

Si tratta di una moneta «phygital» (cioè fisica e digitale insieme) spiega la società sangallese Philoro, che ha lanciato il prodotto.

«Crypto Vreneli è il primo phygital asset coin (PAC in breve) a livello mondiale, ossia la prima moneta d'investimento ibrida e dunque un progetto pionieristico per gli investitori in oro e i collezionisti che desiderano essere un passo avanti rispetto agli usuali NFT», afferma Christian Brenner, Ceo di Philoro, citato in un comunicato odierno.

La prima edizione limitata della Crypto Vreneli esordisce con 100 esemplari, ottenibili da domani. Ogni moneta consiste di 31,1 grammi di oro puro (un'oncia). Il valore iniziale è di 7999 franchi.

L'NFT del Crypto Vreneli è abbinato a un ethereum-wallet (portafoglio digitale) legato alla moneta d'oro. Scansionando il chip NFT tramite l'app del cellulare, il proprietario attiva il suo Crypto Vreneli individuale nella blockchain. Il Vreneli digitale così visualizzato viene definito un unicum per ogni moneta.

hm, ats