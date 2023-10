È in arrivo un concorrente per i giganti della ristorazione rapida che già sono presenti in Svizzera. Keystone

Hamburger, milkshakes e pommes frites: un altro gigante del fast food statunitense sta per sbarcare in Svizzera. Si tratta di Carl's Jr., che punta a fare concorrenza a Burger King e McDonald's.

Dietro alla nuova filiale svizzera di Carl's Jr. vi è come partner in franchising Spycher Burger Gang, un'azienda con sede a Ittigen (BE) che fa parte della holding Spycher. Il primo punto vendita Carl's aprirà entro la fine dell'anno, fanno sapere i promotori, senza però indicare dove ciò avverrà.

I primi ristoranti Carl's Jr. sono stati aperti nel 1956 da Carl Karcher, un venditore di hot dog attivo con la moglie sin dagli anni 40. Oggi il marchio è controllato dalla società CKE Restaurants. Entrambe le catene sono presenti in 44 stati americani e a livello internazionale in 38 paesi, con un totale di circa 4000 ristoranti.

A titolo di inquadramento storico, il primo punto di ristoro McDonald's in Svizzera è stato aperto nel 1976 a Ginevra, mentre in Ticino la catena è sbarcata solo nel 1993. A sud delle Alpi il concetto di fast food era però già noto da tempo: il Burger King di Lugano è stato infatti aperto nel 1981, primo in Svizzera per questo marchio.

hm, ats