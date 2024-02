Gli svizzeri hanno speso di più in assicurazioni. Keystone

Volume di premi in lieve calo nel settore vita (-0,8% a 22,8 miliardi di franchi) e in aumento nel comparto non vita (+3,0% a 15,9 miliardi): si presenta così, in estrema sintesi, il bilancio complessivo dell'anno 2023 per le compagnie assicurative elvetiche.

«Il settore riesce di nuovo a presentare una buona crescita e a dimostrarsi all'altezza della sua fama quale ancora di stabilità dell'economia elvetica», si legge in un comunicato odierno dell'Associazione svizzera d'assicurazioni (ASA), che ha diffuso le stime in questione.

Secondo il presidente Stefan Mäder le condizioni quadro, legate alla libera attività economica e alla responsabilità individuale, sono però sotto pressione: «La richiesta di un maggiore intervento statale è dannosa per la forza innovativa della Svizzera e quindi anche per la sua economia, nonché per il benessere del paese a lungo termine», argomenta il dirigente. La tendenza compromette le possibilità di sviluppo del settore assicurativo, aggiunge il manager.

hm, ats