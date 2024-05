La crescita dei costi sanitari ha pesato sui conti di Assura. Keystone

Assura si conferma nelle cifre rosse: l'assicuratore malattia ha chiuso il 2023 con una perdita di 111 milioni di franchi, a fronte del disavanzo di 144 milioni dell'anno precedente. Il volume dei premi è sceso da 3,7 a 3,6 miliardi.

SDA

L'esercizio in questione ha visto un ulteriore aumento sensibile dei costi sanitari, affermano i vertici della società in un comunicato odierno. Nell'ambito dell'assicurazione di base questo si è riflesso in una progressione superiore alle previsioni delle prestazioni mediche rimborsate.

Il risultato è anche dovuto al contributo di Assura a favore del sistema di compensazione dei rischi, ossia del meccanismo di solidarietà tra gli assicuratori malattie.

Sul lato positivo si registra una forte crescita dei profitti nel comparto complementari, che ammontano a 62 milioni, contro i 12 milioni del 2022, e la ripresa dei mercati finanziari, che ha permesso agli investimenti effettuati dal gruppo di registrare una buona performance, pari al +2,6%.

Grazie alle misure di risparmio attuate nel 2023 Assura ha inoltre ridotto i costi amministrativi, sia a livello del gruppo che delle sue attività riguardanti l'assicurazione di base.

«I nostri tempi di rimborso sono ora tra i più brevi sul mercato, l'impegno e la cordialità delle nostre collaboratrici e dei nostri collaboratori sono stati riconosciuti dai nostri clienti e l'app Assura, ottimizzata in termini di ergonomia e funzionalità, ha vinto il premio come migliore applicazione mobile del 2023 nella classifica dei 46 assicuratori svizzeri», afferma Ruedi Bodenmann, direttore generale dell'impresa, citato nella nota.

Fondata nel 1978, Assura ha oggi oltre 800'000 assicurati e impiega 1700 dipendenti in 21 succursali in Svizzera. L'azienda ha sede a Pully, nel canton Vaud.

hm, ats