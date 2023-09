Boris Zürcher non è preoccupato per la crescita del numero dei senza lavoro. Keystone

Il lieve aumento della disoccupazione rilevato in agosto (tasso al 2,0%, contro l'1,9% del mese precedente) è da ricondurre principalmente a fattori stagionali.

Lo ha affermato Boris Zürcher, direttore della divisione del lavoro presso la Segreteria di Stato dell'economia (Seco), commentando in conferenza telefonica i dati diffusi oggi dai suoi funzionari.

La crescita dei senza lavoro ha interessato in particolare i 15-24enni, un fenomeno tipico, in quanto i giovani cercano un'occupazione dopo aver terminato la formazione. «Questo non ci preoccupa, osserviamo la cosa ogni anno», ha detto il 59enne. Tale specifica forma di disoccupazione si attenua sempre rapidamente, di solito già prima della fine dell'anno.

Un mercato del lavoro solido

I timori di un aumento significativo della disoccupazione, alimentati ad esempio dall'annuncio di tagli di impieghi presso UBS e Credit Suisse, non si sono concretizzati. Secondo Zürcher tali annunci si riflettono nelle statistiche della Seco con un ritardo di diversi mesi.

Per il momento, quindi, il mercato del lavoro rimane solido. Il tasso di disoccupazione si muove attualmente in modo laterale a un livello molto basso, ha indicato l'esperto che ha cominciato la carriera professionale con un tirocinio, diventando alla fine anche docente presso l'università di Berna.

Quale evoluzione attendersi?

Il numero di disoccupati di lunga durata è di nuovo leggermente diminuito ed è ora estremamente basso, mentre la carenza di lavoratori qualificati è ancora marcata.

Secondo Zürcher la penuria di manodopera potrebbe attenuarsi in autunno se la crescita dell'occupazione rallenterà, come previsto, e il raffreddamento dell'economia si estenderà gradualmente all'ambito lavorativo.

È infatti probabile che la disoccupazione torni a crescere leggermente: gli economisti della Seco prevedono un tasso medio al 2,0% nel 2023 e al 2,3% nel 2024.

hm, ats