Aumento premi cassa malattia compensato da sussidi

I premi dell'assicurazione malattia rappresentano una delle principali voci di spesa delle famiglie. Keystone

L'aumento dei premi dell'assicurazione malattia nel 2021 è stato compensato da un parallelo incremento dei cosiddetti sussidi di cassa malati: lo afferma l'Ufficio federale di statistica (UST) sulla base di una sua stima.

Secondo gli specialisti di Neuchâtel l'evoluzione dei premi – con una progressione dello 0,2% nell'anno in corso – non ha ridotto il potenziale di crescita del reddito disponibile. In un comunicato odierno l'UST estende la stessa valutazione anche al 2020.

hm, ats