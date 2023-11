I salari crescono rapidamente in Australia, ma non quanto l'inflazione. (Immagine d'archivio). Keystone

I salari in Australia hanno segnato nel terzo trimestre di quest'anno la più rapida crescita in almeno 25 anni, sull'onda di aumenti record per operatori di assistenza agli anziani e lavoratori a basso reddito.

Un incremento che secondo gli economisti aumenta la pressione sulla Reserve Bank a rialzare ancora i tassi di interesse.

Con dati ampiamente in linea con le attese della Reserve e del mercato, l'Australian Bureau of Statistics ha riportato ieri che l'indice dei prezzi dei salari è aumentato dell'1,3%, portando la crescita annua dal 3,6% al 4%, il livello più alto in 14 anni. Quasi metà di tutti i lavoratori del settore privato ha ottenuto nel trimestre un aumento di paga , spinto dall'aumento del salario minimo imposto da luglio e da un aumento del 15% per gli operatori di assistenza agli anziani.

I lavoratori nei settori meno retribuiti, come ospitalità e servizi sociali hanno ricevuto gli aumenti trimestrali maggiori. I salari restano tuttavia indietro rispetto a un'inflazione del 5,4 %, comportando un taglio dell'1,4% in termini reali su base annuale.

SDA