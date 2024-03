La vettura elettrica ha un prezzo d'acquisto più elevato ma oneri di manutenzione minori. Keystone

La mobilità elettrica è interessante non solo per l'efficienza energetica, ma anche per il costo dell'assicurazione.

Da un'analisi effettuata del servizio di confronti online Comparis è emerso che i premi per le vetture elettriche sono fino a un quinto più bassi rispetto a quelli per le auto a combustione comparabili.

La più grande differenza di prezzo è stata riscontrata tra quanto deve pagare una giovane conducente nelle zone urbane del Ticino e per il marchio Hyundai. In questo caso, il premio assicurativo medio per la Hyundai Kona Electric (valore a nuovo 44'754 franchi) ammonta a 1966 franchi all'anno. Per il modello termico Hyundai Kona 2.0, leggermente più economico (valore a nuovo 43'166 franchi), l'assicurazione sale a 2530 franchi: questo equivale a una differenza di 564 franchi, cioè a un supplemento di premio del 29% per chi possiede un veicolo a combustione.

Nella città di Zurigo, le giovani conducenti che guidano un'auto del marchio Hyundai pagano 1’644 franchi per il modello elettrico e 2091 franchi per quello tradizionale: la differenza è di 447 franchi (+27%). A Ginevra i premi corrispondenti ammontano a 1781 franchi e 2261 franchi: lo scarto è di 480 franchi, +27%.

Secondo l'associazione degli importatori Auto-Svizzera, il periodo di possesso delle auto immatricolate nella Confederazione è in media di 10 anni circa. Nel migliore dei casi, quindi, si potrebbero risparmiare 5640 franchi sui premi assicurativi.

Le differenze tra i premi sono anche regionali. Per i dodici veicoli e i quattro profili conducente presi in esame, nelle aree urbane del canton Ticino e nelle città di Ginevra e Losanna i premi assicurativi sono tendenzialmente più elevati rispetto a quelli delle regioni urbane della Svizzera tedesca.

Indipendentemente dal tipo di vettura, «a causa dell'esperienza di guida ancora insufficiente, i giovani conducenti pagano premi assicurativi più elevati rispetto alle persone di età più avanzata che sono in possesso della patente da molto tempo», afferma Sandro Spaeth, esperto Comparis in mobilità, citato in un comunicato.

L'impatto del sesso sui premi si è invece rivelato nettamente inferiore a quello dato dalla regione geografica, dall'età dei conducenti e dal modello dell'auto.

«Questo dato ci ha sorpreso, dal momento che in altri confronti tra assicurazioni auto le differenze dovute al genere sono spesso marcate», osserva Spaeth. Secondo lo specialista i premi più cari per gli uomini sono spesso giustificati dal rischio più elevato di causare un incidente in correlazione al loro comportamento di guida.

Il potenziale di risparmio più esiguo per chi guida da molto tempo lo si trova nelle zone urbane del Ticino per il marchio Mini.

Mentre il premio per il modello elettrico (valore a nuovo 36'490 franchi) ammonta a 935 franchi, quello per il modello a combustione (valore a nuovo 35'831 franchi) è di 1048 franchi. Questo equivale a una differenza di 113 franchi all'anno o di un supplemento del premio del 12%.

Secondo Comparis il fatto che i premi assicurativi per le auto elettriche, di solito più care, siano più convenienti, può sorprendere.

«L'importo da sostenere per un assicuratore in seguito a un sinistro con una vettura elettrica è spesso persino più elevato rispetto a quello per un veicolo termico: questo è dovuto alla tecnologia delle auto elettriche e alle costose batterie», spiega Spaeth. Nel settore non tutti concordano sul fatto che i veicoli elettrici dotati di tutti gli ausili alla guida e i sensori subiscano meno incidenti, conclude l'esperto.

hm, ats