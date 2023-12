Il rapporto fra le due entità continuerà ancora lungo a interessare i tribunali. Keystone

I legali di UBS hanno ottenuto una proroga di alcune settimane nella causa intentata dai piccoli investitori presso il Tribunale commerciale di Zurigo in merito alle condizioni finanziarie fissate nell'ambito dell'acquisizione di Credit Suisse (CS).

Gli avvocati della banca guidata da Sergio Ermotti dovranno presentare le loro risposte entro il 10 gennaio 2024, a fronte del 15 dicembre 2023 inizialmente previsto, ha indicato oggi l'Associazione svizzera di protezione degli investitori (Schweizerischer Anlegerschutzverein, SASV), che ha avviato un'azione giuridica. Pure la start-up losannese Legalpass, che a sua volta ha optato per un contenzioso, ha confermato la notizia diffusa da portale Inside Paradeplatz.

SASV e Legalpass hanno inoltrato in estate esposti per conto dei piccoli investitori (rispettivamente circa 1500 e circa 3000). Come si ricorderà nell'acquisizione di CS da parte di UBS, avvenuta al di fuori del normale quadro giuridico, gli azionisti di CS hanno ricevuto un'azione UBS ogni 22,48 titoli Credit Suisse.

Al momento dell'annuncio della transazione, domenica 19 marzo, ciò corrispondeva a un prezzo di acquisto di circa 3 miliardi di franchi. Il venerdì precedente in borsa CS era però ancora valutata 7 miliardi di franchi, più del doppio.

