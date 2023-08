Axpo opererà anche davanti a Napoli. Keystone

Nel golfo di Napoli incrocerà una nave che batterà bandiera Axpo: il gruppo energetico elvetico ha infatti siglato un contratto decennale per il noleggio di un cargo destinato al rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL).

L'entrata in servizio dell'imbarcazione è prevista per il 2025: contribuirà alla transizione dell'industria navale verso l'energia verde, afferma la società in un comunicato odierno.

L'intesa è stata sottoscritta con la società Gas and Heat di Pisa e con il cantiere navale San Giorgio del Porto, impresa con sede a Genova, entrambe entità ritenute all'avanguardia nel settore dello stoccaggio a basse temperature e delle trasformazioni navali. La nave sarà costruita presso gli stabilimenti di Piombino (Toscana) e avrà una capacità di 7500 metri cubi. In futuro il bastimento potrebbe trasportare anche bio-GNL e ammoniaca, che si stanno affermando come fonti di energia a zero emissioni nel settore navale.

L'imbarcazione, che opererà al largo di Napoli, offrirà sia il rifornimento da nave a nave che quello da nave a camion. La prima operazione, nota anche come bunkeraggio da nave a nave, si concentra sul rifornimento del carburante (in questo caso GNL) utilizzato dalla nave ricevente; la seconda prevede il rifornimento di GNL in autocisterne, che poi distribuiscono il GNL a terra ai clienti finali.

Attrezzatura flessibile

La nave sarà dotata di un'attrezzatura flessibile che consentirà di caricare più mezzi pesanti contemporaneamente, riducendo significativamente i tempi necessari per il riempimento. L'innovativa tecnologia, di proprietà di Gas and Heat, sarà utilizzata per il rifornimento da nave a camion per la prima volta in Europa in questa occasione. Il progetto è stato fra l'altro sviluppato in collaborazione con il ministero italiano delle infrastrutture e dei trasporti, nonché con le autorità portuali di Napoli.

Stando ad Axpo il GNL svolge un ruolo importante nella decarbonizzazione e nella transizione verso un mix energetico più sostenibile nel campo del trasporto marittimo. «La domanda di soluzioni sostenibili continua a crescere in modo significativo nel ramo», afferma Marco Saalfrank, dirigente dell'impresa, citato nella nota. L'industria del comparto mira a ridurre fino al 40% l'intensità di CO2 del trasporto marittimo entro il 2030. «Il GNL come combustibile marino darà un importante contributo a questo obiettivo nel medio termine», si dice convinto il manager.

Gruppo con sede a Baden (AG), Axpo produce e distribuisce energia in Svizzera e in 30 paesi europei, del Nordamerica e dell'Asia. Ha più di 6000 dipendenti e gestisce oltre cento impianti elettrici (fra cui al 100% le due centrali nucleari di Beznau, entrate in funzione nel 1969 e 1971). Le radici dell'azienda risalgono a oltre 100 anni or sono, ma la società in se stessa è stata fondata nel 2001 ed è in mani interamente pubbliche: i proprietari sono diversi cantoni della Svizzera nord-orientale (ZH, AG, SH, ZG, GL) e le rispettive società elettriche.

hm, ats