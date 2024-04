Sergio Ermotti, CEO di UBS Keystone

Continua a far discutere tra gli azionisti la remunerazione di Sergio Ermotti e potrebbe farlo anche domani, mercoledì, in occasione dell'assemblea generale di UBS.

SDA

Anche se il CEO della banca ha avuto «successo secondo le informazioni disponibili finora», la sua retribuzione è «esagerata», afferma l'associazione di azionisti per un'economia sostenibile Actares.

I 14,4 milioni di franchi che ha ricevuto per i suoi nove mesi di mandato nel 2023 «superano il quadro usuale», scrive Actares in una nota odierna.

Visto il forte impegno della Confederazione e «potenzialmente dei contribuenti» dopo l'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS, questo stipendio è «del tutto incomprensibile e un affronto agli azionisti svizzeri, al governo e al sistema finanziario svizzero», secondo l'associazione, che raccomanda agli azionisti di respingere tutte le voci relative alle remunerazioni in occasione dell'assemblea.

Actares è anche insoddisfatta degli sforzi di UBS in materia di sostenibilità: in particolare non vede alcun impegno a eliminare gradualmente i combustibili fossili.

A suo avviso, inoltre, gli obiettivi dovrebbero essere convalidati esternamente il prima possibile per rafforzarne la credibilità e la comparabilità. Raccomanda pertanto di bocciare anche il rapporto di sostenibilità.

Nel complesso, Actares respinge più della metà delle mozioni presentate dal consiglio di amministrazione. L'organizzazione di azionisti Ethos è leggermente meno contraria.

Con nove punti all'ordine del giorno su un totale di 29, respinge circa un terzo delle proposte. Anche Ethos si oppone all'adozione del rapporto sulla remunerazione e di quello sulla sostenibilità.

mh, ats