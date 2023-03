Dirigenti della Banca cantonale di Zurigo pagati oltre 27 milioni

I manager di ZKB sono a capo di un ente di diritto pubblico con garanzia completa dello Stato. Keystone

La pioggia di milioni per i grandi dirigenti bancari interessa anche gli istituti cantonali.

Il presidente della direzione della ZKB, la banca cantonale di Zurigo, ha incassato 2,6 milioni di franchi nel 2022, e complessivamente ai quadri alti – direzione e consiglio di banca – sono andati oltre 27 milioni.

Il compenso di Martin Scholl – questo il nome del Ceo di ZKB – è lievitato del 6% rispetto all'anno prima, soprattutto grazie all'aumento della parte variabile, emerge dal rapporto d'esercizio pubblicato oggi dall'istituto. All'intera direzione sono andati 17,7 milioni, al consiglio di banca 9,8 milioni.

Anche le maestranze hanno avuto accesso a remunerazioni elevate: in media il salario di base dei 5000 dipendenti è stato di 109'000 franchi, a cui si aggiunge una componente variabile di 69'000 franchi, per un totale di 178'000 franchi.

Fondata nel 1870 sulla base della costituzione cantonale del 1869, la ZKB (Zürcher Kantonalbank) è nata con l'obiettivo di fornire crediti a condizioni favorevoli per contadini e artigiani. L'istituto è un ente di diritto pubblico e gode della garanzia statale del cantone; nel 2013 è stato definito di importanza sistemica dalla Banca nazionale svizzera. Nel 2022 la banca ha realizzato per la prima volta nella storia un utile superiore al miliardo di franchi (1,1 miliardi), su ricavi d'esercizio per 2,7 miliardi; i patrimoni amministrati ammontavano a 400 miliardi e la somma di bilancio sfiorava i 200 miliardi.

hm, ats