La banca cantonale di Zurigo è un istituto di importanza sistemica. Keystone

La Banca cantonale di Zurigo (Zürcher Kantonalbank, ZKB) sbarca in Romandia: il più grande istituto cantonale elvetico sta aprendo un ufficio a Losanna.

L'obiettivo è espandere ulteriormente la propria attività con i fondi pensione e i clienti istituzionali della Svizzera francofona. Con la nuova struttura ZKB intende avvicinarsi ai clienti attuali e futuri, si legge in un comunicato odierno. Agli occhi dell'istituto la Romandia offre un «interessante potenziale di crescita». La nuova filiale è la prima rappresentanza fisica di ZKB in un cantone che non sia Zurigo.

L'arrivo di ZKB nella città sul Lemano è anche una reazione all'acquisizione del Credit Suisse (CS) da parte di UBS: in un contesto competitivo mutato, con una sola grande banca, ZKB rappresenta un'alternativa «professionale e competente», afferma Heini Dändliker, dirigente di ZKB, citato nella nota. «L'esigenza di un secondo operatore forte è molto sentita», aggiunge il manager. Stando alla Neue Zürcher Zeitung (NZZ) fra i nuovi consulenti di Losanna figurano anche ex dipendenti CS.

hm, ats