Cambia la politica dei bonus in seno alla ZKB. Keystone

Nonostante utili in salita, la Banca cantonale di Zurigo (ZKB) limiterà i bonus relativi all'esercizio 2023. Dall'anno prossimo gli stipendi fissi saranno invece adeguati verso l'alto, a un livello giudicato più consono al mercato.

Nel nuovo modello retributivo, la percentuale della remunerazione variabile rispetto a quella totale sarà ridotta, fa sapere tramite una nota odierna l'istituto. Ciò disaccoppia i bonus dall'aumento degli utili per l'anno in corso che ci si può aspettare alla luce del buon risultato semestrale, commenta la ZKB.

«In questo modo, la banca adempie alle proprie responsabilità nei confronti dei proprietari e della politica», si legge nel comunicato. Allo stesso tempo, la remunerazione fissa sarà adeguata a partire dal 1° gennaio 2024.

Grazie alle solide performance aziendali degli ultimi anni, le gratifiche in seno alla banca cantonale sono cresciute regolarmente, mentre i salari di base sono rimasti sostanzialmente costanti. Attualmente, in un confronto settoriale, tendevano a essere inferiori al mercato. Con questa decisione dei vertici si vuole dare maggior peso agli stipendi fissi in futuro, riassume la ZKB.

bt, ats