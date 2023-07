La Banca Migros ha un ruolo importante sulla piazza finanziaria svizzera. Keystone

Risultati in crescita nel primo semestre per Banca Migros: i proventi operativi sono aumentati (su base annua) del 21% a 415 milioni di franchi, mentre l'utile netto è progredito del 27% a 166 milioni.

I depositi della clientela sono saliti del 2%, raggiungendo quota 45,1 miliardi, comunica oggi l'istituto. I crediti ipotecari si sono da parte loro attestati a 46,2 miliardi (+1%) e la somma di bilancio ha raggiunto 58,4 miliardi (+2%). In sensibile espansione è anche il personale: a fine giugno l'organico comprendeva 1647 impieghi a tempo pieno, il 3% in più di fine dicembre.

Alla luce della chiusura semestrale positiva, l'istituto prevede un risultato 2023 superiore a quello dell'esercizio precedente. Le condizioni quadro vengano comunque considerate tuttora impegnative, non solo dal punto di vista geopolitico: «resta da vedere in che modo i consumatori e le imprese affronteranno l'inflazione permanentemente elevata e i crescenti rischi congiunturali», afferma la dirigenza. Banca Migros si ritiene comunque ben posizionata, sia strategicamente che finanziariamente, per continuare a garantire affidabilità e stabilità alla sua clientela.

Fondato nel 1958 dal pioniere di Migros Gottlieb Duttweiler (1888-1962), l'istituto conta al momento 71 succursali in Svizzera, di cui quattro in Ticino (a Lugano, Bellinzona, Locarno e Chiasso) e una nei Grigioni (Coira). Attivo inizialmente nel settore dei conti di risparmio e delle ipoteche, dagli anni 90 ha ampliato l'offerta. La banca è una società affiliata al 100% alla Federazione delle Cooperative Migros e afferma di condividerne i valori: fra le altre cose è stato il primo grande istituto ad abolire (nel 2019) i controversi bonus concessi ai dipendenti.

hm, ats