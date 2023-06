Il costo del denaro salirà ancora. Keystone

La Banca nazionale svizzera (BNS) è pronta ad alzare ancora il tasso guida, inasprendo ulteriormente la sua politica monetaria, per combattere le pressioni inflazionistiche che si stanno sempre più estendendo.

Lo ha affermato il vicepresidente della direzione generale Martin Schlegel in dichiarazioni riportate dalla Reuters.

«Abbiamo segnali sempre più evidenti che il rincaro si sta diffondendo a beni e servizi che non sono legati all'energia e alle strozzature delle forniture», ha detto il 47enne in un evento organizzato da Berna dall'organizzazione Asset Management Association Switzerland.

L'economista con studi a Zurigo e Basilea ha aggiunto che la BNS è pronta se necessario anche a intervenire sui mercati valutari per garantire l'obiettivo di stabilità dei prezzi, intesa come un'inflazione compresa tra lo 0 e il 2%. Schlegel ha così confermato quello che è il «wording» – cioè la formulazione della propria politica – valido ormai da mesi.

Esame della situazione il 22 giugno

Il prossimo cruciale esame della situazione economia e monetaria è in agenda il 22 giugno: vista l'inflazione tuttora elevata (ultimo dato: 2,6% in aprile; lunedì si conoscerà l'indicatore di maggio), gli esperti si aspettano un ulteriore ritocco verso l'alto del tasso guida.

Come noto l'entità guidata da Thomas Jordan ha proceduto a quattro aumenti nell'ultimo anno, operando un primo rialzo il 16 giugno 2022 (da -0,75% a -0,25%), un secondo il 22 settembre (da -0,25% a +0,50%), un terzo il 15 dicembre (da +0,50% a +1,00%) e un quarto il 23 marzo 2023 (da +1,00% a +1,50%). In precedenza il tasso era rimasto fermo (e in territorio negativo) per oltre sette anni.

hm, ats