Il simbolo delle banche cantonali è ben conosciuto in tutta la Svizzera. Keystone

Netto aumento dei profitti nel 2023 per le banche cantonali: i 24 istituti hanno realizzato complessivamente un utile di 4,3 miliardi di franchi, il 19% in più dell'anno precedente.

I ricavi sono saliti del 16% a 11,7 miliardi, indica in un comunicato odierno l'Associazione delle banche cantonali svizzere (VSKB nella sua sigla in tedesco).

A detta dell'organizzazione di categoria gli istituti hanno affrontato in modo positivo le vicende legate al tracollo di Credit Suisse, la volatilità dei mercati azionari e le sfide geopolitiche. «In tempi burrascosi, le banche cantonali sono spesso percepite dai clienti come un rifugio sicuro», afferma il direttore della VKSB Hanspeter Hess, citato nella nota.

«Non si tratta di una coincidenza o di mera fortuna. Questa fondata fiducia si basa su un modello aziendale comprensibile, su un'offerta di servizi affidabile e sull'assenza di scandali che danneggiano la reputazione». Il dirigente ammette peraltro anche che il motore più importante dei buoni risultati nel 2023 è stato «sicuramente l'attività con i tassi d'interesse».

Un risultato operativo di5,6 miliardi

Il risultato operativo ha così raggiunto 5,6 miliardi (+30%). Del buon andamento degli affari approfitta anche l'ente pubblico: le banche cantonali distribuiscono circa la metà dei loro profitti ai cantoni e ai comuni sotto forma di trasferimenti di utili, compensazione del capitale proprio, dividendi, compensazione della garanzia statale e imposte.

Sono stati così versati in totale 2,1 miliardi di franchi per il 2023: ciò equivale a circa 240 franchi per abitante.

In origine ciascuno dei 26 cantoni (o in parte semi-cantoni, come erano chiamati nella precedente costituzione) aveva una propria banca cantonale. Negli anni 90 però due società – quelle di Soletta e di Appenzello Esterno – si sono viste costrette a chiudere per problemi finanziari.

Oggi i 24 istituti hanno una rete di 600 succursali e un organico di 20'000 dipendenti, con una quota di mercato stimata al 30%. Da parte sua la VSKB è stata fondata nel 1907 e ha sede a Basilea.

