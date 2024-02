Anche UBS e Credit Suisse continuano a cercare nuovi addetti, malgrado la fusione. Keystone

Le banche svizzere cercano un po' meno personale, emerge dall'analisi delle offerte di lavoro pubblicate sui siti web dei dieci principali istituti del paese.

Complessivamente, il numero di annunci è diminuito dell'1% in gennaio rispetto a dicembre, stando all'indagine condotta dal portale d'impiego Indeed per l'agenzia di stampa finanziaria Awp. Ai fini della valutazione sono state prese in considerazione solo le offerte di impiego nella Confederazione.

A registrare un calo sono soprattutto la banca privata Lombard Odier (-33%), la Banca cantonale di Zurigo (-19%) e Julius Bär (-19%). Sul fronte opposto, il numero di posizioni aperte presso PostFinance è aumentato di un terzo e sono stati pubblicati più annunci anche da UBS (+15%) e da Credit Suisse (+3%), malgrado la fusione in corso fra i due istituti.

hm, ats