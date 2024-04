Ancora in calo gli annunci di lavoro nel settore bancario Keystone

Il numero di posti di lavoro vacanti presso le dieci maggiori banche svizzere ha continuato a diminuire anche in aprile. Il numero di annunci è sceso di quasi il 18% a 730, il dato più basso di offerte d'impiego da quando Credit Suisse è stato acquisito da UBS.

In particolare, è crollato del 70% il numero di posti vacanti presso Credit Suisse, arrivando a 38, secondo un conteggio pubblicato oggi dal portale Indeed, che ha analizzato per l'agenzia AWP le offerte di lavoro pubblicate sui siti delle dieci maggiori banche elvetiche.

Sono stati presi in considerazione solo gli impieghi con sede in Svizzera.

Per quanto riguarda UBS, sono proposti 196 impieghi, il 2,5% in meno rispetto a due mesi fa.

Ufficialmente la banca si prenderà tempo fino alla fine del 2026 per realizzare la fusione con Credit Suisse, ma il processo è già in corso e si prevede che possa comportare la perdita di 3000 posti di lavoro in Svizzera.

