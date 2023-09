L'associazione dei banchieri offre una nuova lettura del futuro. Keystone

L'economia svizzera crescerà dello 0,9% quest'anno e dell'1,5% nel 2024: la previsione emerge dallo Swiss Banking Outlook, pubblicato per la prima volta oggi, martedì, dall'Associazione svizzera dei banchieri (ASB).

L'inflazione è attesa al 2,4% nel 2023 e all'1,6% nei dodici mesi successivi.

L'indicatore si basa sulle indicazioni fornite da 16 economisti ed esperti d'investimento con posizioni dirigenziali, in rappresentanza di istituti che detengono circa due terzi della somma di bilancio di tutte le banche in Svizzera, spiega l'ASB in un comunicato odierno.

Di pari passo con il miglioramento del contesto complessivo, lo Swiss Banking Outlook prevede anche per il 2023 un aumento del risultato operativo delle banche. Il volano principale di questa tendenza è la crescita del risultato da operazioni su interessi. Sul versante dei crediti ipotecari, il livello più elevato dei tassi e l'andamento complessivamente sottotono delle attività economiche dovrebbero tradursi in una crescita dei prestiti inferiore alla media.

hm, ats