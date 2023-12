All'interno dell'industria manifatturiera, il settore tessile è uno di quelli che registrano le maggiori difficoltà (foto simbolica) Keystone

Dopo il piccolo aumento segnato in novembre il barometro del Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo (KOF) ha registrato un lieve miglioramento anche in dicembre.

Tuttavia, complessivamente, le prospettive per l'economia svizzera per l'inizio del 2024 restano modeste.

In dicembre l'indicatore si è attestato a 97,8 punti, 0,6 punti in più – rivisto da 96,7 a 97,2 – di novembre, indica il KOF in un comunicato odierno. Seppure in lieve miglioramento, il parametro rimane quindi inferiore alla media pluriennale, che è di 100. Gli esperti intervistati dall'agenzia AWP avevano previsto per dicembre valori compresi tra 95,0 e 98,0 punti.

Il lieve incremento del mese di dicembre è dovuto principalmente all'industria manifatturiera e ai consumi privati, mentre gli altri comparti sono rimasti pressoché stabili rispetto al mese precedente.

Nell'industria manifatturiera e delle costruzioni, gli indicatori relativi alla situazione della produzione hanno avuto un andamento positivo. Al contrario quelli relativi alla situazione degli affari e delle scorte hanno registrato un andamento negativo, mentre gli indicatori concernenti la situazione degli ordini e dell'occupazione sono rimasti a un livello quasi costante.

All'interno dell'industria manifatturiera, le maggiori difficoltà si registrano nei settori tessile, meccanico e dell'industria elettrotecnica, mentre i settori della carta-stampa e della metallurgia mettono a segno miglioramenti.

Il barometro congiunturale del KOF è un indicatore che anticipa l'evoluzione dell'economia. Si compone di diversi dati: attualmente comprende centinaia di sottoindicatori.

