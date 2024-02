Il lavoro in Svizzera non manca. Keystone

I segnali di ripresa per l'economia svizzera rimangono, malgrado un lieve offuscamento del quadro generale: è l'indicazione che emerge dal dato di febbraio del barometro del Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo (KOF).

Nel secondo mese del 2024 l'indicatore si è attestato a 101,6 punti, 0,9 punti in meno del dato – rivisto da 101,5 a 102,5 – di gennaio , riferisce il KOF in un comunicato odierno. Si tratta del primo arretramento dopo tre miglioramenti consecutivi: il parametro rimane comunque a un livello superiore alla media pluriennale, che è di 100.

Il dato è in linea con le aspettative: gli analisti contattati dall'agenzia Awp avevano infatti scommesso su valori compresi fra 100,5 e 102,0.

Le prospettive sono migliorate in particolare per il settore manifatturiero e per quello delle costruzioni, osservano gli esperti del KOF. Appaiono invece più fosche nei servizi finanziari e assicurativi, nell'industria alberghiera e nelle esportazioni. Dai consumi privati giungono segnali stabili.

In seguito alla crisi del coronavirus e ai relativi confinamenti il barometro si era contratto nel maggio 2020 al minimo storico di 49,6 punti, per poi risalire sino a un record di 143,7 punti nel maggio 2021 e in seguito calare sensibilmente. Nello scorso mese di gennaio era tornato sopra il valore di 100 per la prima volta dal marzo 2023.

Il Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo presenta il suo barometro mensile – pubblicato sin dagli anni 70 del secolo scorso – come un indicatore che anticipa l'evoluzione dell'economia. Si compone di diversi dati: attualmente comprende centinaia di sottoindicatori. Come noto il KOF presenta anche a scadenza trimestrale previsioni economiche proprie sulla congiuntura elvetica e internazionale, nonché, sullo stesso tema, un sondaggio fra economisti (denominato Consensus). Le tre cose sono distinte.

