La bilancia dei pagamenti in Svizzera ha raggiunto un'eccedenza di 20 miliardi di franchi nel secondo trimestre, in aumento di 5 miliardi su base annua, ha annunciato oggi la Banca nazionale svizzera (BNS).

La progressione è stata realizzata principalmente grazie al commercio estero di merci.

La posizione patrimoniale netta sull'estero (essenzialmente riserve monetarie e investimenti diretti) è diminuita rispetto al trimestre precedente di 19 miliardi, portandosi a 751 miliardi di franchi.

La consistenza delle attività è scesa di 70 miliardi e le passività di 51 miliardi, ha precisato la BNS in una nota. Il calo è in particolare attribuibile agli effetti di cambio in seguito all'indebolimento di dollaro ed euro rispetto al franco.

