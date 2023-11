La giornata degli sconti è ormai ben ancorata anche in Svizzera. Keystone

Incombe il Black Friday, primo assaggio del cruciale periodo commerciale natalizio, ma la voglia di spendere quest'anno potrebbe essere minore di anni addietro: pesano il contesto economico generale e l'inflazione.

Il clima dei consumi sta peggiorando, afferma uno studio pubblicato oggi dalla società di consulenza AlixPartners. I commercianti al dettaglio elvetici rischiano di doversi confrontare con una debole attività natalizia perché anche in Svizzera le preoccupazioni pesano sulla fiducia dei consumatori, malgrado un aumento dei prezzi relativamente contenuto nel confronto internazionale.

Anche gli ultimi dati della Segreteria di Stato dell'economia (Seco) mostrano che nel cielo si stanno addensando le nubi scure: l'indice trimestrale della fiducia dei consumatori è sceso bruscamente, allontanandosi ulteriormente dalla media a lungo termine. La gente valuta la propria situazione finanziaria in modo molto più pessimistico di prima.

I dati del sondaggio

La tendenza emerge pure da un sondaggio di AlixPartners: un quarto degli interpellati ha inoltre affermato di voler spendere meno in regali rispetto a un anno fa, un quinto prevede di risparmiare anche sulle feste natalizie. La battaglia degli sconti intorno al Black Friday potrebbe farsi così ancora più accesa, spiega Cornelia Brühwiler, esperta di AlixPartners.

Perché se si hanno meno soldi nel portafoglio probabilmente si cercherà di reindirizzare gli acquisti nelle giornate in cui essi sono più efficaci.

Per la Posta intanto comincia la stagione del grande volume di pacchi, ma pure in questo campo si percepisce un rallentamento: nel 2022 nel periodo fra il Black Friday e Natale erano stati smistati 22 milioni di colli, quest'anno si prevede che i numeri siano lievemente inferiori, ha indicato una portavoce all'agenzia Awp.

Negli Stati Uniti il Black Friday – sull'origine del nome, cioè del perché del colore nero, vi sono diverse teorie – è il giorno successivo al Thanksgiving, il giorno del ringraziamento, che negli Usa si celebra il quarto giovedì di novembre: quindi quest'anno il 24 novembre. Da decenni segna l'inizio della stagione degli acquisti di Natale.

In Svizzera è invece un fenomeno recente: la prima grande catena ad avervi puntato è stata Manor nel 2015, mentre prima gli sconti erano praticati solo da piccoli shop online. Come spesso accade, la novità importata dagli Usa ha messo radici molto forti e ora per il settore del commercio è praticamente impossibile farne a meno.

hm, ats