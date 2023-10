Il Black Friday è ormai solidamente ancorato nelle tradizioni di acquisto del consumatore elvetico. Keystone

Malgrado l'inflazione – o forse proprio a causa del rincaro, che spinge alla ricerca di buoni affari – gli svizzeri intendono anche quest'anno approfittare dei speciali giorni di vendita quali Singles' Day (11 novembre) e il Black Friday (24 novembre).

L'87% vuole trarre vantaggio dagli sconti, una percentuale che sale al 95% fra i 18-29enni. Solo il 13% afferma di non volersi lasciare andare a compere nei due cosiddetti shopping days, mostrando scetticismo riguardo ai ribassi e alla dinamica dei prezzi, non avendo bisogno di alcun articolo o non avendo a disposizione denaro, emerge da un sondaggio realizzato per conto di Swiss Retail Federation, l'associazione dei commercianti al dettaglio.

Per il 36% del campione le giornate in questione quest'anno sono più importanti di quanto fossero in passato, per il 50% hanno la stessa importanza e per il 14% sono meno importanti.

I consumatori prevedono di spendere in media 338 franchi per il Singles' Day e 425 franchi per il Black Friday, con valori mediani (50% degli sopra, il 50% sotto questa cifra) di rispettivamente 200 e 300 franchi.

In Ticino la media della spesa è rispettivamente di 331 e 440 franchi, la mediana di 200 e 300 franchi (come per il dato nazionale).

Il 67% comprerà vestiti e calzature, il 56% dispositivi elettronici, il 37% mobili, il 33% articoli per la casa, il 32% alimentari, il 29% prodotti cosmetici, il 23% libri e giochi, il 20% articoli sportivi.

Il 22% farà i suoi acquisti online, il 27% in negozio, mentre il 51% privilegerà entrambi i canali di vendita. L'83% adatterà il suo comportamento all'inflazione, in particolare informandosi meglio sugli sconti, comprando meno, acquistando prodotti più a buon mercato o andando a comprare all'estero.

Il 4% vuole approfittare del Singles' Day, il 45% del Black Friday, il 38% di entrambi e il 13% di nessuno dei due. Il sondaggio è stato realizzato dalla società Profital fra il 18 e il 24 settembre su un campione di 3373 persone.

hm, ats