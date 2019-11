Usa: Black Friday record, 2,9 mld vendite da smartphone (foto simbolica) Source: KEYSTONE/AP/MICHAEL DWYER

Gli americani hanno speso 7,4 miliardi di dollari durante il Black Friday e 4,2 miliardi al Thanksgiving.

Lo afferma Adobe Analytics, sottolineando che il Black Friday è stata la giornata migliore in termini di vendite da dispositivi mobili, con 2,9 miliardi realizzati solo con acquisti dagli smartphone. Per il Cyber Monday Adobe Analytics stima vendita per 9,4 miliardi.