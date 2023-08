L'ex caporedattore del gruppo Blick, Christian Dorer, mentre intervista l'ex consigliera federale Doris Leuthard Keystone

L'ex caporedattore del gruppo Blick Christian Dorer non tornerà al suo posto. Nelle prossime settimane verrà definito se e come Dorer continuerà a lavorare per il gruppo, ha indicato oggi Ringier in una nota.

Questa decisione è stata presa «di comune accordo» tra la direzione e l'ex caporedattore e «sulla base di un audit esterno», viene precisato.

A marzo Dorer era stato esonerato per sei mesi dall'incarico perché aveva violato il «Codice di condotta». Stando a Ringier, la sospensione era legata ai rimproveri di «un trattamento preferenziale nei confronti di un determinato gruppo di dipendenti» e di una «carente differenziazione tra vita privata e vita professionale».

La responsabilità giornalistica del gruppo Blick verrà ora assunta dal duo Steffi Buchli, attualmente caporedattrice dello Sport in seno al Blick, e Sandro Inguscio, finora caporedattore di Blick.ch e Blick TV. Buchli si occuperà del comparto «Content», mentre Inguscio di quello «Digital & Distribution». Entrambi diventeranno pure nuovi membri della direzione del Blick, che sarà formata da sei persone.

Prima dell'esonero, Dorer aveva guidato la newsroom del gruppo Blick per sei anni.

mp, ats