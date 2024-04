L'affluenza è chiaramente aumentata. Keystone

Il 2023 è stato un buon anno per BLS: sui suoi treni, bus e battelli la società di trasporto che ha il pilastro della sua attività nella regione bernese ha accolto 70 milioni di passeggeri, un numero record che supera dell'11% quello dell'anno scorso.

SDA

Anche il trasporto di automobili – la BLS gestisce le navette attraverso la galleria del Lötschberg – è aumentato: sono stati spostati 1,4 milioni di veicoli, con un incremento annuo del 3,9%, emerge dai dati comunicati oggi. L'impresa si è lasciata alle spalle la pandemia ed è tornata in zona utili: l'esercizio si è chiuso con un profitto netto di 20 milioni di franchi, a fronte della perdita di 12 milioni del 2022.

L'azienda è riuscita anche a migliorare la puntualità dei suoi treni: si è attestata al 95,6%, in aumento per il quarto anno consecutivo. Per contro nel trasporto merci il gruppo è stato penalizzato dai numerosi cantieri presenti sulle linee ferroviarie in Germania, da scioperi, dalla chiusura della galleria di base del San Gottardo, da una situazione economica generalmente incerta e da una minore domanda da parte della clientela.

Nata nel 1906 come Bern-Lötschberg–Simplon per fare concorrenza all'asse del San Gottardo, l'impresa (dal 2006, dopo alcune fusioni, chiamata solo BLS) figura fra le principali aziende di trasporto in Svizzera. Con i suoi circa 3850 dipendenti gestisce in particolare la rete celere di Berna, la seconda del paese dopo la S-Bahn zurighese.

L'offerta comprende comunque anche altri treni e autobus, come pure battelli (sui laghi di Thun e Brienz). Con la filiale BLS Cargo il gruppo svolge anche un ruolo importante nel traffico merci. La società è controllata per circa il 56% dal canton Berna e per il 22% dalla Confederazione.

hm, ats