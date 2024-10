Oliver Zipse invita a tirare il freno in materia di transizione dei propulsori delle vetture. Keystone

Il piano europeo per vietare la vendita di auto con motori a scoppio a partire dal 2035 porterà ad una ''massiccia contrazione'' della sua industria automobilistica.

Questo l'avvertimento lanciato dal Ceo di Bmw Oliver Zipse, in occasione del Salone dell'Auto di Parigi.

Per Zipse, il continente europeo non è pronto in alcun modo ad abbandonare motori a benzina e diesel. I progetti Ue sulla fine motore a scoppio, avverte il manager tedesco, ''non sono più realistici'' e i sussidi per l'auto elettrica ''insostenibili''.

