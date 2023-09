Dopo cinque interventi verso l'alto nel giro di un anno, la Banca nazionale svizzera (BNS) si prende una pausa e mantiene per ora invariato il suo tasso guida all'1,75%, ma non esclude un nuovo inasprimento per garantire la stabilità dei prezzi a medio termine.

La Banca nazionale svizzera (BNS) per ora non inasprisce la sua politica monetaria. Keystone/GAETAN BALLY

Pertanto, la Banca nazionale osserverà attentamente l'evoluzione dell'inflazione nei prossimi mesi, viene sottolineato nell'esame trimestrale della situazione economica e monetaria pubblicato oggi.

Negli ultimi mesi essa è ulteriormente diminuita, collocandosi in agosto all'1,6%, grazie soprattutto al minor rincaro dei beni e servizi importati. Complessivamente nel terzo trimestre dovrebbe attestarsi all'1,7%, e nel quarto al 2,0%.

Per l'intero anno – così come per il prossimo – l'inflazione è però sempre attesa al 2,2%, quindi al di sopra dell'obiettivo di un rincaro compreso tra lo 0 e il 2%. Per il 2025 è stata invece rivista al ribasso dal 2,1% indicato a giugno all'1,9%, rientrando di misura nell'area di stabilità dei prezzi.

Ciò per effetto del rallentamento congiunturale e di una lieve contrazione della pressione inflazionistica proveniente dall'estero, spiega la BNS.

Le previsioni della BNS per il resto dell'anno

L'istituto oggi ha anche confermato le sue previsioni precedenti sull'andamento del prodotto interno lordo (PIL), il quale dovrebbe salire «di circa l'1,0%» quest'anno.

Dopo aver ristagnato nel secondo trimestre, nella seconda metà dell'anno la crescita rimarrà probabilmente debole. Ad avere un effetto frenante, viene spiegato, sono la domanda estera contenuta, le perdite di potere d'acquisto dovute all'inflazione e le condizioni di finanziamento più restrittive.

In questo contesto la disoccupazione registrerà presumibilmente ancora un lieve incremento e il grado di utilizzo delle capacità produttive dovrebbe diminuire leggermente.

Infine, la BNS constata che nel mercato ipotecario e immobiliare la dinamica è calata sensibilmente negli ultimi trimestri, tuttavia permangono le vulnerabilità.

es