È probabile che i tassi di interesse di riferimento in Svizzera aumentino ulteriormente. È l'opinione del direttore della Banca nazionale svizzera (BNS) Thomas Jordan, secondo cui se si interpretano accuratamente le previsioni di inflazione dell'istituto centrale elvetico, si capisce che «la politica monetaria potrebbe non essere ancora abbastanza severa».

L'aumento annunciato martedì scorso «molto probabilmente non è sufficiente», ha dichiarato Jordan ai microfoni dell'emissione svizzerotedesca «Samstagsrundschau» della SRF. Il tasso di interesse di riferimento dell'1,75% è ancora basso in termini storici. L'obiettivo della BNS è quello di «ancorare stabilmente l'inflazione nell'area della stabilità dei prezzi».

Tuttavia, l'istituto centrale non ha a disposizione solo lo strumento del tasso d'interesse per combattere il rincaro: nell'ultimo anno, la BNS ha permesso al franco di apprezzarsi nominalmente e ha venduto valuta estera per farlo. Questo ha protetto la Svizzera dall'inflazione importata.

In risposta alle critiche mosse dall'Unione sindacale svizzera (USS), Jordan ha affermato che bisogna sempre considerare quali siano le alternative all'aumento dei tassi di interesse: si potrebbe lasciar crescere ulteriormente l'inflazione, ma poi bisognerebbe procedere a una stretta monetaria ancora maggiore.

Il direttore ritiene che con la politica dei piccoli passi la BNS abbia fatto la scelta giusta: ciò le consente di valutare regolarmente l'evoluzione a livello di rincaro e di correggere il tiro.

Nessun circolo vizioso

Jordan ha aggiunto di avere molta comprensione per il malumore degli inquilini: a nessuno piace pagare di più. Ma purtroppo le regole in Svizzera prevedono che tassi d'interesse più elevati possano essere trasferiti sugli affitti.

Aspettare ad aumentare il tasso di riferimento avrebbe solo fatto sì che le ripercussioni fossero maggiori. Il circolo vizioso dell'aumento degli affitti e del conseguente aumento dell'inflazione sarà solo di breve durata. Infatti, grazie a una politica monetaria restrittiva, non si assisterà a un incremento del rincaro.

CS: nulla era scontato

Jordan ha anche difeso l'acquisizione di CS da parte di UBS. Questa manovra ha fatto sì che non ci sia stata alcuna crisi finanziaria, né in Svizzera né nel resto del mondo, ha affermato. Nessuno ha perso denaro, tutti i limiti di credito hanno ancora potuto essere utilizzati e non c'era stato alcun contagio delle altre banche o del sistema bancario internazionale.

Il fatto che le misure abbiano funzionato era però tutt'altro che scontato. La domenica 19 marzo nessuno ne era sicuro. Il fatto che tutto sia avvenuto senza scatenare una crisi finanziaria e senza destabilizzare la Svizzera è sicuramente un «ottimo risultato».

Al momento, il finanziamento di UBS da parte della BNS è ancora molto importante affinché la riorganizzazione della nuova banca possa procedere nel modo più efficiente possibile. L'obiettivo è che i crediti possano essere rimborsati «in tempi relativamente brevi».

