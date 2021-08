Boom di biciclette in Svizzera, non c'è maltempo che tenga

La bicicletta è sempre più una fedele compagna negli spostamenti quotidiani. Keystone

La bicicletta continua a beneficiare di un boom in Svizzera, malgrado la meteo non sempre favorevole.

Nei primi sei mesi le importazioni di e-bike sono salite – rispetto al già molto dinamico primo semestre del 2020 – del 16,5% (a 111'000); per le due ruote tradizionali (cioè a trazione puramente umana) la progressione è stata dell'8,9% (a 201'000).

A pubblicare questa settimana i dati è stata Velosuisse, l'associazione svizzera dei fornitori di biciclette, che ha messo anche in luce una crescita dell'export: +15,6% (a 37'000) per le bici elettriche e +29,6% (a 35'000) per quelle convenzionali.

«Periodi così lunghi di maltempo come quelli vissuti in maggio e giugno hanno sempre portato in passato a forti cali delle vendite e del fatturato nell'industria delle due ruote: non così nella prima metà del 2021», osserva Velosuisse. Il calo della domanda dovuto alla meteo è stata utilizzata dai commercianti per smaltire gli arretrati di ordini e per eseguire le riparazioni.

Le cifre mostrano che rispetto all'anno precedente sono stati consegnati volumi molto più ampi: non si può quindi parlare di penuria generalizzata, sottolinea l'organizzazione. Tuttavia sussistono alcune strozzature nelle catene di fornitura: questo richiede una certa flessibilità da parte di tutte le persone coinvolte. «I clienti finali sono invitati a pianificare per tempo l'acquisto della loro bicicletta con il loro rivenditore di fiducia o a decidersi subito in negozio per un modello lì disponibile».

Le catene di approvvigionamento continuano ad essere gravemente interrotte a causa dalle misure anti-pandemia e del maltempo: si osserva una carenza di materiale da imballaggio, di contenitori, di capacità di trasporto e portuali. Le conseguenze sono costi di trasporto notevolmente aumentati e date di consegna incerte. Questo ha portato ad esempio Flyer – noto fabbricante di biciclette elettriche con sede a Huttwil (BE) – a dover osservare due settimane di ferie quest'estate, per la prima volta nella storia aziendale e nonostante un portafoglio di ordini pieno. La società non è l'unica del ramo che si è vista costretta a chiudere temporaneamente a causa di mancanza di materiali, fa notare Velosuisse.