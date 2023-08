Ottimi risultati per il trasporto passeggeri su rotaia. Keystone

Il trasporto ferroviario di passeggeri vive un vero e proprio boom. Nel secondo trimestre di quest'anno si sono registrati 5,64 miliardi di viaggiatori-chilometro, un dato record che supera il precedente primato del 2019. Calo invece per il settore merci.

Si tratta in assoluto del dato più alto da quando sono iniziate le misurazioni trimestrali nel 2014, si legge in un comunicato odierno di Litra, che si occupa della comunicazione del settore, e dell'Unione dei trasporti pubblici (UTP). L'unità di misura viaggiatori-chilometro corrispondente allo spostamento di un viaggiatore per un chilometro.

Il paragone con il trimestre precedente mostra un aumento dell'8%, mentre a livello annuale l'incremento è del 14,8%. Rispetto agli stessi tre mesi del 2019 – anno prepandemico – si è registrato un +5,9%.

A fare la parte del leone è stato in particolare il trasporto regionale, ha detto a Keystone-ATS Simon Steinlin di Litra. Buone anche le prestazioni dei viaggi per il tempo libero e nei weekend.

Calo per le merci

Nel trasporto merci i 3,08 miliardi di tonnellate-chilometro nette rappresentano un lieve aumento rispetto al trimestre precedente, ma un calo del 3,2% su base annua. L'unità di misura corrisponde a una tonnellata netta sulla distanza di un chilometro.

I motivi della contrazione sono da ricercare in una momentanea bassa qualità operativa e negli alti costi, oltre alla situazione economica in Europa. Il trasporto transalpino è sceso più della media con un -4,4% su base annua.

tl, ats