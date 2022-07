La Borsa svizzera apre bene

Apertura positiva per la Borsa svizzera. Keystone

Positiva l'apertura della Borsa svizzera: poco dopo le 09:00 l'indice dei titoli guida SMI guadagnava lo 0,81% a 10'857,52 punti, quello allargato SPI lo 0,74% a 13'981,69.

La Borsa di Tokyo ha dal canto suo terminato la prima seduta della settimana in aumento, seguendo il consolidamento del mercato azionario Usa, e in attesa di ulteriori indicazioni dai dati macroeconomici per delineare l'andamento dell'inflazione e le ripercussioni sulla crescita globale.

Il Nikkei ha messo a segno un guadagno dello 0,84% a quota 26.153,81, e un progresso di 218 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro a 135,20, e a 141,10 sull'euro.

Bene l'apertura dei principali mercati europei: Milano fa segnare un +0.69%, Francoforte +0,67%, Londra 0,99% e Parigi +0,75%.

ats