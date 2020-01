Borsa New York aggiorna i record, Dj +0,74%

La borsa di New York ha chiuso in rialzo, aggiornando i record storici. Source: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di New York, che aggiorna i propri record storici. Il Dow Jones è avanzato dello 0,74% a 28'958,05 punti, il Nasdaq dello 0,81% a 9203,43 punti e lo S&P 500 dello 0,66% a 3274,69 punti.

Al termine delle contrattazioni di Wall Street il dollaro era scambiato a 109,50 yen, 0,7653 sterline e 0,9734 franchi svizzeri; l'euro a 1,1106 dollari.