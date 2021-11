Borsa: New York chiude in calo con Powell, Dj -1,86%,Nasdaq -1,55%

Chiusura negativa per la Borsa di New York, con l'indice Dow Jones che ha perso l'1,86%, il Nasdaq l'1,55% e lo S&P 500 l'1,90%. Keystone

Chiusura negativa per la Borsa di New York, con l'indice Dow Jones che ha perso l'1,86% a 34'484,18 punti, il Nasdaq l'1,55% a 15'537,69 punti e lo S&P 500 l'1,90% a 4566,97 punti.

Wall Street ha chiuso in calo preoccupata dalla nuova variante del Covid e gelata dal presidente della Fed Jerome Powell, che ha aperto a un'accelerazione del processo di riduzione degli acquisti di asset per far fronte alla volata dell'inflazione.

