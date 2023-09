I mercati azionari scontano i timori per l'inflazione e la debolezza congiunturale. (foto simbolica) Keystone

La Borsa svizzera ha aperto oggi le contrattazioni in flessione: alle 09.20 l'indice principale SMI scende dello 0,35% a 10'975.92 punti, quello allargato SPI dello 0,38% a 14'394.55 punti.

Partenza negativa anche per le principali piazze europee, con il FTSE 100 di Londra che nei primi scambi cedeva lo 0,29%, il DAX di Francoforte che perdeva lo 0,48%, il CAC 40 di Parigi che scendeva dello 0,56% e il FTSE Mib di Milano che segnava un -0,38%.

Alla Borsa di Tokyo il Nikkei ha concluso gli scambi in calo dell'1,11% a 32.315,05 punti stamattina, con gli investitori preoccupati per la crisi del colosso immobiliare Evergrande e i suoi impatti sulla già claudicante economia cinese, mentre dai componenti della Federal Reserve americana continuano ad arrivare segnali sul fatto che la stretta monetaria non è ancora finita e un nuovo rialzo dei tassi potrebbe arrivare entro la fine dell'anno.

Ieri sera a Wall Street il Dow Jones ha invece guadagnato lo 0,13% a 34'006.88 punti, il Nasdaq lo 0,45% a 13'271.32 punti e l'S&P 500 lo 0,40% a 4'337.44 punti.

