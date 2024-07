Per ora dominano le cifre rosse. Keystone

La borsa svizzera ha iniziato in territorio negativo la penultima seduta settimanale. Alle 09.20, l'indice principale SMI cedeva lo 0,76% a 12'110,80 punti.

SDA

In arretramento anche le altre principali piazze del Vecchio Continente. Pochi minuti dopo l'avvio delle contrattazioni, a Milano il Ftse Mib scendeva dell'1,72% a 33'877,40 punti, a Londra il FTSE-100 dello 0,87% a 8082,84 punti, a Francoforte il Dax dello 0,96% a 18'210,23 punti e a Parigi il CAC 40 dell'1,38% a 7409,77 punti.

Ieri sera tonfo anche a Wall Street, in quella che è stata la peggior seduta dal 2022. Il Dow Jones ha perso l'1,25% a 39'853,87 punti, il Nasdaq il 3,64% a 17'342,41 punti (sulla scia dei risultati deludenti dei big tech Tesla e Alphabet) e lo S&P 500 ha lasciato sul terreno il 2,31% a 5427,13 punti.

In scia alla contrazione del mercato azionario Usa, pesante flessione stamattina pure della borsa di Tokyo, con il Nikkei giù del 3,28%. Sempre in Asia, limitano i danni invece Shanghai (-0,50%) e Shenzhen (+0,11%) dopo che a sorpresa la Banca centrale cinese ha deciso di tagliare il tasso sui suoi prestiti alle banche come misura di sostegno all'economia.

ats