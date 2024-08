La borsa svizzera è in un momento positivo. Keystone

Reduce da sette sedute consecutive in rialzo, la borsa svizzera ha iniziato pure la giornata odierna con il segno più. Alle 09.20, l'indice principale SMI guadagnava lo 0,16% a 12'295,08 punti.

SDA

Per quanto riguarda le principali piazze del Vecchio Continente, pochi minuti dopo l'avvio delle contrattazioni Milano saliva dello 0,19% a 33'330,54 punti, Parigi dello 0,25% a 7520,81 punti e Francoforte dello 0,26% a 18'469,00 punti, mentre Londra perdeva lo 0,30% a 8332,22 punti.

In Asia, Tokyo ha chiuso in sensibile rialzo (+1,80%), mentre, a scambi ancora aperti, scivolano gli indici cinesi. Dal canto suo, Wall Street ieri sera ha terminato in positivo: il Dow Jones ha guadagnato lo 0,58% a 40'896,53 punti, il Nasdaq l'1,39% a 17'876,77 punti e l'S&P 500 lo 0,97%% a 5608,25 punti.

Globalmente, il sentimento degli investitori è gradualmente migliorato man mano che i timori di una recessione negli Stati Uniti, che hanno innescato una disfatta del mercato a inizio agosto, si sono attenuati. Ci sono scommesse crescenti sul fatto che la Fed segnalerà presto di essere pronta a iniziare a tagliare i tassi di interesse, prima del discorso del presidente Jerome Powell a Jackson Hole, nel Wyoming, venerdì.

ats