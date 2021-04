Borsa svizzera: apre in equilibrio

Apertura in equilibrio alla borsa di Zurigo. Keystone

Apertura in equilibrio per la borsa svizzera: alle 9.14 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'234,17 punti, in lieve calo dello 0,04% rispetto a venerdì. Il listino globale SPI perdeva lo 0,14% a 14'309,04 punti.

La partenza sulle piazze europee è contrastata. In particolare vanno segnalate Francoforte (Dax +0,18% a 15'262,10 punti), Londra (Ftse-100 -0,29% a 6895,38 punti), Milano (Ftse Mib +0,34% a 24'511,34 punti) e Parigi (Cac 40 -0,03% a 6167,32 punti).

Alla borsa di Tokyo, il Nikkei segna una variazione negativa dello 0,77% a quota 29'538,73 punti.

Venerdì la borsa di New York aveva chiuso positiva. Il Dow Jones aveva fatto segnare una progressione dello 0,89% a 33'802,78 punti, il Nasdaq dello 0,13% a 13'846,69 punti e lo S&P 500 dello 0,32% a 4110,43 punti.