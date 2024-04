Lo SMI è in territorio positivo poco dopo l'apertura della prima seduta settimanale. (Foto simbolica) Keystone

Inizio di settimana con cifre verdi per la borsa svizzera. Alle 09.25, l'indice principale SMI avanzava dello 0,03% a 11'299,96 punti.

La tendenza positiva è stata registrata anche in altri mercati azionari a livello europeo. Francoforte apre in rialzo con il DAX 40 (+0,73%) a 17'867 punti. Situazione simile a Parigi, dove il CAC 40 ha segnato un +0,55% a 8066 punti. A Londra, cifre ancora più positive: FTSE 100 (+1,12%) a 7984 punti. Indici in calo invece a Milano, dove l'FTSE MIB cede lo 0,64% a 33'705 punti.

In Asia, Tokyo chiude in avanzata (+1,00%), mentre perdono terreno le borse cinesi di Shanghai (-0,67%) e di Shenzhen (-0,49%).

Uno sguardo sull'America rivela che ieri sera a Wall Street il Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,56% a 37'986 punti e l'S&P 500 in calo dello 0,88% a 4967 punti. Chiusura negativa anche per il Nasdaq, che ha perso il 2,05% a 15'282 punti.

