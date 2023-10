Gli operatori finanziari sperano in una settimana migliore di quella precedente. Keystone

La borsa svizzera apre in rialzo la prima seduta della settimana, dopo aver perso il 5% in quella precedente: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 10'354,87 punti, in progressione dello 0,06% rispetto a venerdì.

Il mercato prende atto della chiusura negativa di venerdì a Wall Street (Dow Jones -0,86% a 33,127,28 punti, Nasdaq -1,53% a 12,983,81 punti) e guarda anche all'andamento odierno delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei -0,83% a 30'999,55 punti).

Premesso che le elezioni parlamentari di ieri in Svizzera rappresentano un non evento per il listino elvetico – troppo preponderanti sono le implicazioni internazionali della grandi società – l'attenzione rimane rivolta al Medio Oriente e al pericolo di un'escalation del conflitto.

Allo stesso tempo per gli investitori si prospetta una settimana ricca di dati macroeconomici globali, in particolare americani, nonché di risultati aziendali, a partire da quelli dei colossi Alphabet, Amazon, Meta e Microsoft. Nell'ambito della politica monetaria è attesa giovedì una decisione dei tassi della Banca centrale europea: secondo gli esperti l'istituto dovrebbe lasciare invariato il costo del denaro.

Sul fronte interno i riflettori sono puntati su Roche (+0,66%), che acquista un farmaco sperimentale per i trattamenti delle infiammazioni dell'intestino, mettendo sul tavolo oltre 7 miliardi di dollari. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Lonza (+1,02%), mentre il meno convincente appare Novartis (-0,32%).

ats