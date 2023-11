La settimana inizia in leggero calo per la Borsa di Zurigo Keystone

La Borsa svizzera apre in lieve ribasso la prima seduta della settimana: alle 09.20 l'indice dei valori guida SMI segnava 10'871,42 punti, in flessione dello 0,07% rispetto alla chiusura di venerdì.

Avvio debole per le principali Borse europee in attesa del discorso della presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, al parlamento dell'Ue. L'indice Cac 40 di Parigi ha aperto invariato, il Ftse 100 di Londra cede lo 0,35%, il Dax di Francoforte è in flessione dello 0,14%, mentre a Milano l'indice Ftse Mib segna un -0,01%.

Avvio di settimana in rosso per le Borse asiatiche, frenate dalle preoccupazioni per l'economia cinese. L'andamento dei profitti delle società industriali, la cui crescita ha rallentato ad ottobre al 2,7%, ha stoppato l'ottimismo che aveva alimentato il rally dei listini azionari la scorsa settimana, pesando anche sui future a Wall Street, tutti in calo.

Al termine delle contrattazioni alla Borsa di Tokyo il Nikkei segna una flessione dello 0,53% a quota 33'447,67, e una perdita di 177 punti. Sul fronte dei cambi lo yen scambia poco sopra a 149,10 sul dollaro, ed è stabile sull'euro a 163,20.

mp, ats