È attesa una giornata meno negativa di quelle precedenti. Keystone

La borsa svizzera apre in rialzo la penultima seduta della settimana: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 10'792,87 punti, in progressione dello 0,34% rispetto a ieri.

Il mercato cerca di ispirarsi alla chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,39% a 33'129,55 punti, Nasdaq +1,35% a 13'236,01 punti), ma guarda anche all'andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +1,80% a 31'075.36 punti).

Gli investitori sperano in un recupero, dopo due settimane e mezzo di ribassi più o meno consistenti, che hanno riportato l'SMI al livello dello scorso marzo. Ieri un segnale di speranza – per le piazze finanziarie – è giunto dai dati ADP sull'impiego negli Stati Uniti, risultati più deboli di quanto preventivato: molto attese sono così oggi le informazioni relative alle richieste settimanali di disoccupazione e soprattutto il rapporto sul mercato del lavoro che sarà pubblicato venerdì. «Il solo accenno a un miglioramento mette i brividi agli operatori», si legge in un commento di Swissquote. Questo perché potrebbe indurre la Federal Reserve ad aumentare nuovamente i tassi di interesse.

Sul fronte interno sorvegliata speciale è Novartis (-0,53%), dopo la quotazione di Sandoz (+3,68%), avvenuta ieri. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Lonza (+1,66%), mentre il meno convincente appare Holcim (-0,66%). Nel mercato allargato Straumann (+2,18%) beneficia di una raccomandazione di Barclays.

