La sede della Borsa svizzera a Zurigo Keystone

Apertura in rialzo oggi per la Borsa svizzera. Poco dopo le 9.00 l'indice dei titoli guida SMI segnava una crescita dello 0,60% a 10'902,47 punti.

Si sono attenuati i timori di una stretta monetaria della Federal Reserve con il repentino rialzo delle quotazioni del greggio, come conseguenza del conflitto in Medio Oriente. In giornata sono attesi altri commenti in merito da parte della stessa Fed. Intanto gli occhi degli analisti continuano ad essere puntati sulla regione e sul rischio di estensione della guerra.

Dopo la giornata negativa di ieri, oggi hanno aperto in rialzo i principali mercati europei. Verso le 9.15 Londra segnava una crescita dello 0,81%, Francoforte dell'1,02%, Parigi dell'1,08% Milano dello 0,95%.

La Borsa di Tokyo ha chiuso la prima seduta della settimana in netto rialzo, dopo il giorno di festività nazionale di ieri. Il Nikkei ha segnato un progresso del 2,43% a quota 31'746,53. Ieri Wall Street ha terminato positiva. Il Dow Jones è salito dello 0,59% a 33'604,48 punti, il Nasdaq dello 0,39% a 13'484,24 punti, mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dello 0,63% a 4'335,65 punti.

mh, ats