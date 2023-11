La sede della Borsa svizzera a Zurigo Keystone

Apertura in rialzo stamane per la Borsa svizzera. Attorno alle 9.15 l'indice dei titoli guida SMI segnava una crescita dello 0,81% a 10'474,90 punti.

Sui mercati incombono le incertezze legate ai conflitti in Medio Oriente e in Ucraina e le attese in vista delle decisioni di politica monetaria che arriveranno questa sera dalla Federal Reserve (Fed).

Avvio in rialzo anche per i principali mercati europei. A Parigi l'indice Cac 40 sale dello 0,42%, a Londra il Ftse 100 avanza dello 0,32% mentre a Francoforte il Dax segna un rialzo dello 0,28%. Milano ha aperto in crescita dello 0,37%.

La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta in netto rialzo, trainata dalla debolezza dello yen, che spinge gli acquisti sui titoli che più dipendono dalla sostenibilità dell'export. L'indice Nikkei ha segnato un progresso del 2,41% a quota 31'601,65.

Ieri Wall Street ha chiuso positiva. Il Dow Jones è salito dello 0,38% a 33'052,87 punti, il Nasdaq dello 0,48% a 12'851,24 punti mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dello 0,65% a 4'193,80 punti.

mh, ats