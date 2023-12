I listini zurighesi hanno aperto sopra la linea di demarcazione. Keystone

La borsa svizzera ha iniziato con ottimismo l'ultima seduta del 2023. Alle 09.20, l'indice principale SMI guadagna lo 0,37% a 11'098,44 punti.

Trend simile anche per quanto riguarda le altre principali piazze del Vecchio Continente. Pochi minuti dopo l'avvio delle contrattazioni, a Milano il Ftse Mib saliva dello 0,32% a 30'426,88 punti, a Londra il FTSE-100 dello 0,11% a 7730,90 punti, a Francoforte il Dax dello 0,19% a 16'734,05 punti e a Parigi il CAC 40 dello 0,23% a 7552,79 punti.

In ordine sparso le borse asiatiche, con Tokyo che cede oggi lo 0,22% ma chiude il 2023 con un +28%, il miglior risultato dal 2013. Andamento opposto per i listini cinesi: terminano in rialzo Shanghai (+0,68%) e Shenzhen (+0,89%), che però archiviano l'anno in negativo rispettivamente a -3,70% e a -6,97%.

Chiusura debole ieri sera per Wall Street. Il Dow Jones è avanzato dello 0,14% a 37'710,10 punti, il Nasdaq ha ceduto lo 0,03% a 15'095,14 punti, mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dello 0,04% a 4783,35 punti.

Tra i dati macroeconomici previsti per oggi quello preliminare dell'inflazione a dicembre in Spagna e dagli Usa l'indice Pmi Chicago.

ats