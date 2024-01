Comincia una nuova settimana sui mercati finanziari. Keystone

La borsa svizzera apre in rialzo la prima seduta della settimana: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'253,20 punti, in progressione dello 0,24% rispetto a venerdì.

Il mercato prende atto della chiusura debole di Wall Street (Dow Jones -0,31% a 37'592,98 punti, Nasdaq +0,02% a 14'972,76 punti), ma guarda anche alle piazze asiatiche, con Tokyo che ha aggiornato ancora una volta i massimi dal 1990 (Nikkei +0,91% a 35'901,79 punti).

Se sul fronte politico in Svizzera vi è grande attesa per le importanti visite legate al Forum economico mondiale (WEF) di Davos, sulle piazze finanziarie per contro la giornata si presenta tranquilla, complice anche la festività del Martin Luther King Day negli Stati Uniti. L'assenza degli operatori americani e di novità da oltre Atlantico di tradurranno giocoforza in una certa assenza di impulsi, che sarà solo parzialmente compensata da alcuni dati macroeconomici dall'Eurozona.

A livello di singoli titoli Logitech (-0,32%) è in calo malgrado un un giudizio favorevole di Goldman Sachs, mentre ABB (-0,27%) soffre per un cambiamento di raccomandazione deciso da RBC. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Swiss Life (+0,59%), mentre il meno convincente appare Alcon (-0,47%).

Nel mercato allargato SoftwareOne (dato non ancora disponibile), che era al centro delle attenzioni di un fondo internazionale, ha deciso di rimanere indipendente. Basilea (-0,42%) ha acquistato un programma di sviluppo di antibiotici da Spexis, una start-up in difficoltà.

ats