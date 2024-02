Lo SMI apre in leggero rialzo. (Foto simbolica) Keystone

Apertura in timido rialzo per la Borsa svizzera: alle 09:20 l'indice dei titoli guida SMI guadagnava lo 0,22% a 11'264,55 punti.

Secondo gli operatori, le borse d'oltreoceano non mostrano una chiara direzione. Le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Federal Reserve statunitense Jerome Powell nel fine settimana hanno sottolineato ancora una volta la cautela delle autorità monetarie statunitensi nel non tagliare i tassi di interesse troppo rapidamente.

Per quanto riguarda i mercati della vicina Penisola, Piazza Affari a Milano apre in cauto rialzo: l'indice Ftse Mib è in aumento dello 0,23% a 30,789 punti. Corre Unicredit (+6%) dopo gli utili sopra le stime e la distribuzione agli azionisti. Avvio cauto anche per le borse europee. Londra segna una crescita dello 0,17%, Francoforte di un più modesto 0,05%. Parigi è poco mossa sotto la parità (-0,01%).

Uno sguardo verso il mercato azionario asiatico rivela che, mentre i titoli di stato hanno perso terreno facendo aumentare i rendimenti e il dollaro si è rafforzato, la borsa di Tokyo è stata l'unica a chiudere in rialzo (+0,54%). Hanno invece sofferto, complice fra l'altro l'indice Caixin sui servizi peggiore delle stime, i listini cinesi di Shanghai (-1,02%) e soprattutto di Shenzhen (-3,93%): le autorità di Pechino stanno lavorando per evitare fluttuazioni eccessive. In leggero ribasso Hong Kong (-0,13%) a seduta ancora aperta.

